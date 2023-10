Spaniens neuer Motorrad-Star Jorge Martin (Ducati) kommt Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) in der MotoGP-Weltmeisterschaft immer näher. Martin gewann beim Renn-Wochenende in Thailand den Sprint und das Hauptrennen und hat im Gesamtklassement bei drei noch ausstehenden Rennen 13 Punkte Rückstand auf den führenden Bagnaia, der am Sonntag Zweiter wurde. Platz drei ging an Brad Binder (Südafrika/KTM).

Stefan Bradl ( Zahling) fehlte in Thailand. Der 33-Jährige, der in einigen Saisonrennen die LCR-Honda des langzeitverletzten Spaniers Alex Rins übernommen hatte, absolvierte am Wochenende Testfahrten für Honda in Jerez. Ob Rins weiter ausfällt und Bradl ihn beim nächsten Rennwochenende in Malaysia (11./12. November) erneut ersetzt, ist offen. Nach Malaysia gastiert der Zweiradzirkus noch in Katar (18./19. November) und kehrt zum Saisonfinale am 25./26. November in Valencia nach Europa zurück.

In Thailand verlief derweil der Auftritt des einzigen deutschen Starters glücklos. In der Moto2 kam Lukas Tulovic ( Eberbach) beim Sieg des 18-jährigen Spaniers Fermin Aldeguer nicht über den 23. und letzten Platz hinaus. Tulovic verliert nach einer enttäuschenden Saison seinen Stammplatz bei Intact GP, die WM 2024 wird demnach möglicherweise ohne einen deutschen Fixstarter stattfinden.