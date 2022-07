Köln (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entsendet 254 Athletinnen und Athleten zu den am Donnerstag im englischen Birmingham beginnenden World Games. Damit ist das deutsche Team bei der 11. Auflage des wichtigsten Wettbewerbs der nicht-olympischen Sportarten im Vergleich zur letzten Ausgabe 2017 in Breslau um fast 70 Sportler gewachsen.

"Ich bin mir sicher, dass die Athlet*innen des Team D World Games sich hervorragend schlagen werden – sowohl sportlich als auch als Botschafter*innen Deutschlands und Vorbilder für den Nachwuchssport", sagte DOSB-Vizepräsident und Delegationsleiter Oliver Stegemann. Insgesamt umfasst die deutsche Delegation in Birmingham mit Offiziellen, Trainern und Betreuern 421 Personen.

Für 30 der 34 Sportarten konnten sich deutsche Sportler qualifizieren. 111 von ihnen gehen als Einzelsportler- und Sportlerinnen an den Start, weitere 143 treten in einer der neun Mannschaftssportarten an. Insgesamt besteht das Team aus 122 Frauen und 132 Männern. Neben deutschen nehmen Sportler aus 105 Nationen an den Wettbewerben bis zum 17. Juli teil.

Bei der letzten Ausgabe der World Games überzeugte das Team D mit insgesamt 41 Medaillen (17 Mal Gold, 10 Mal Silber und 14 Mal Bronze) und landete auf dem zweiten Platz im Medaillenspiegel. Vier Jahre zuvor bei den World Games 2013 in Cali (Kolumbien) waren es noch 30 Medaillen (15 Mal Gold, 7 Mal Silber, 8 Mal Bronze) und damit der vierte Rang in der Nationenwertung gewesen

Die World Games werden alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) an wechselnden Orten ausgetragen, jeweils im Jahr nach den Olympischen Spielen. Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 wurden auch die World Games um ein Jahr nach hinten verlegt.

Der Fernsehsender Sport1 wird crossmedial an jedem Wettkampftag berichten, über 100 Stunden im Free-TV sowie im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Neben den großflächigen Liveübertragungen aus Birmingham, die teilweise täglich über zehn Stunden umfassen, gibt es auch ausführliche Highlight-Zusammenfassungen.