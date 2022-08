Halifax (SID) - Felicia Laberer hat den deutschen Para-Kanutinnen zum Abschluss der WM im kanadischen Halifax die insgesamt dritte Medaille beschert. Die 21 Jahre alte Berlinerin, Paralympics-Dritte von Tokio, sicherte sich in der Startklasse KL3 die Bronzemedaille.

Zuvor waren bereits Lillemor Köper und Esther Bode am ersten Wettkampftag zu Gold und Bronze in der nicht-paralympischen Klasse VL1 gefahren. Insgesamt waren sieben deutsche Para-Kanutinnen am Start, das deutsche Team bestand in Kanada ausschließlich aus Frauen.

"Ich bin mit der Leistung der Sportlerinnen sehr zufrieden. Die guten Erfolge sind Maß dafür, wie sehr sich unsere Sportart in den letzten Jahren professionalisiert hat", sagte Bundestrainer Andre Brendel.