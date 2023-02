Köln (SID) - Mannschafts-Weltmeisterin Cathrine Dufour, eine der stärksten Herausforderinnen der deutschen Dressur-Equipe, hat sich anderthalb Jahre vor Olympia in Paris ganz neu aufgestellt. Die 31-jährige Dänin gab überraschend ihre beiden Championatspferde Vamos Amigos und Bohemian ab und vertraut nun auf den erst achtjährigen schwedischen Dunkelfuchs Vividus, an dem sie selbst Besitzanteile hält.

Mit Bohemian hatte Dufour bei Olympia 2021 in Tokio Platz vier belegt. Bei der EM im selben Jahr in Hagen a.T.W. gewannen die beiden hinter Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und Dalera Silber im Special und Bronze in der Kür. Bei der WM 2022 in Herning vertraute Dufour auf Vamos Amigos, musste sich aber im Special und in der Kür als große Goldfavoritin der Britin Lottie Fry mit Glamourdale geschlagen geben.