Sönke Rothenberger ( Bad Homburg) und sein Wallach Fendi werden nicht bei der Dressur-Europameisterschaft in Riesenbeck (4. bis 10. September) an den Start gehen. Der Wallach hat sich jedoch leicht verletzt, das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) am Freitag mit. Matthias Alexander Rath (Kronberg) und Thiago rücken in die deutsche Mannschaft nach.

Zum deutschen EM-Team für Riesenbeck gehören außerdem die zweimalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Quantaz und der WM-Dritte Frederic Wandres mit Bluetooth.