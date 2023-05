Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) ist erstmalig seit ihrer Babypause wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Nach ihrem zweiten Weltcupsieg Anfang April in Omaha/USA schob sich die 37-Jährige im Ranking des Weltverbandes FEI an der britischen Doppel-Weltmeisterin Charlotte Fry vorbei. Fry war in Omaha nicht dabei.

"Ich wäre gern schon etwas früher wieder gestartet. Umso schöner ist es, dass ich es trotzdem so schnell wieder nach oben geschafft habe", sagte von Bredow-Werndl im Gespräch mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Ihre Trakehnerstute Dalera übernahm zudem den Spitzenplatz im Ranking der Dressurpferde von Frys Glamourdale.

Dritte der Weltrangliste bleibt die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg). Im Top-Ten-Ranking der Vierbeiner finden sich zudem zwei Pferde aus dem Stall Werth: Emilio, mit dem sie unter anderem Platz drei beim Weltcup in 's-Hertogenbosch belegte, ist Dritter unmittelbar vor Quantaz, mit dem Werth in Omaha Dritte in der Kür wurde.

In den Top Ten der Athleten stehen aus Deutschland außerdem Ingrid Klimke (Münster/Platz 8), Benjamin Werndl (Aubenhausen/9) und Frederic Wandres (Hagen a.T.W./10).