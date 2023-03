Auf dem Weg zum 24. Weltcupfinale ihrer Karriere hat Isabell Werth (Rheinberg) beim Turnier in 's-Hertogenbosch Platz drei in der Kür belegt.

Köln (SID) - Auf dem Weg zum 24. Weltcupfinale ihrer Karriere hat Isabell Werth ( Rheinberg) beim Turnier in 's-Hertogenbosch Platz drei in der Kür belegt. Mit dem in der Galopptour etwas unruhigen Emilio musste die siebenmalige Olympiasiegerin dem britischen Weltmeisterpaar Lottie Fry und Glamourdale sowie der niederländischen Lokalmatadorin Dinja van Liere mit Hermes den Vortritt lassen. Vierter wurde Benjamin Werndl ( Aubenhausen) mit Famoso.

Ob es beim Weltcupfinale in Omaha (4. bis 8. April) zum mit Spannung erwarteten ersten Duell zwischen Fry und Glamourdale sowie Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl ( Aubenhausen) und Dalera kommt, ist noch fraglich. Fry wird den auch als Deckhengst eingesetzten Glamourdale möglicherweise daheim lassen und stattdessen mit Everdale oder Dark Legend die Reise nach Nebraska antreten.

Aus deutscher Sicht ist außer Werth und von Bredow-Werndl auch Ingrid Klimke ( Münster) für Omaha qualifiziert. Ersatzstarter ist Benjamin Werndl.