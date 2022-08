Herning (SID) - Die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin, in den Jahren 2011 bis 2016 mit ihrem legendären Jahrhundertpferd Valegro nahezu unschlagbar, hat auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris einen neuen vierbeinigen Jungstar unter dem Sattel. Bei der WM in Herning hielt die 37-Jährige mit dem erst neunjährigen Imhotep die britische Equipe auf Medaillenkurs.

Der Fuchswallach aus niederländischer Zucht bot im Grand Prix eine für sein Alter großartige Vorstellung. Die Piaffe-Passage-Tour meisterte Imhotep, genannt "Pete", mit Bravour, die Pirouetten drehte er auf dem sprichwörtlichen Bierdeckel. Lediglich sein ungestümes Temperament stand einer höheren Bewertung im Weg. Am Ende wurden Dujardin und Imhotep mit 77,407 Prozentpunkten belohnt, der bis dato zweithöchsten Einzelnote.

Vierte und letzte Reiterin für Großbritannien ist die 26-jährige Lottie Fry mit Glamourdale. Das Streichresultat der Briten liefern aktuell Richard Davison und Bubblingh. Bei Olympia 2021 in Tokio hatte die britische Equipe hinter Deutschland und den USA Bronze gewonnen.