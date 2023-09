Nach einem großen Comeback haben die deutschen Volleyballer auch ihr drittes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft gewonnen und greifen bereits nach dem Achtelfinale. Das Team von Bundestrainer Michael Winiarski gewann am Sonntag im italienischen Ancona gegen Belgien mit 3:2 (22:25, 17:25, 25:15, 25:22, 15:12) und drehte dabei einen 0:2-Satzrückstand.

"Wir haben sehr schlecht begonnen, Belgien dagegen großartig", sagte Diagonalangreifer Georg Grozer: "Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir haben gezeigt, dass wir in jeder Situation wieder aufstehen können."

In Gruppe A steht Deutschland (8 Punkte) damit auf Rang zwei, nur Italien ist mit einer makellosen Bilanz (9) stärker. Nach den Siegen gegen Estland, die Schweiz (jeweils 3:0) und nun Belgien warten zum Abschluss der Gruppenphase die härtesten Gegner: Am Dienstag geht es gegen Serbien, am Mittwoch gegen Welt- und Europameister Italien (jeweils 21.00 Uhr/Sportdeutschland.TV). Die besten vier Teams der Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein.

Trotz zweier glatter Siege zum Turnier-Auftakt fehlte Deutschland gegen die Belgier zu Beginn die Sicherheit. Der erste Satz ging noch recht knapp an den Gegner, der zweite dann deutlich - vor allem, weil das DVV-Team zahlreiche einfache Fehler beging. "Wir schlafen ein bisschen", sagte Winiarski nach dem zweiten Durchgang, "ich hoffe, wir fangen jetzt an mit Selbstvertrauen zu spielen. Das haben wir gerade verloren." Seine Mannschaft fand es rechtzeitig wieder, die Kräfteverhältnisse drehten sich ab dem dritten Satz.

Gespielt wird das Turnier in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel. Bei der EM geht es auch um wichtige Weltranglistenpunkte, die auf dem Weg zu Olympia 2024 in Paris entscheidend sein können.