Nach einem höchst turbulenten Rennsonntag in Zandvoort steht Felipe Drugovich kurz vor seinem ersten Titelgewinn in der Formel 2.

Zandvoort (SID) - Nach einem höchst turbulenten Rennsonntag in Zandvoort steht Felipe Drugovich (MP Motorsport) kurz vor seinem ersten Titelgewinn in der Formel 2. Der Brasilianer gewann das von zahlreichen Unfällen beeinflusste Hauptrennen in den Niederlanden von der Pole Position, Lokalmatador Richard Verschoor (Trident) und der Japaner Ayumu Iwasa (Dams) komplettierten das Podest.

Seinen ohnehin großen Vorsprung in der Gesamtwertung baute Drugovich damit deutlich aus, weil sein erster Verfolger Theo Pourchaire (Frankreich/ART) im hinteren Feld startete und letztlich als Zehnter nur einen Punkt ergatterte.

Drugovich (233 Punkte) hat nun 70 Zähler Vorsprung auf Pourchaire (163) - bei den verbleibenden zwei Rennwochenenden in Monza (10./11. September) und Abu Dhabi (19./20. November) sind noch maximal 76 Punkte zu gewinnen. Drugovich, 22, bestreitet seine dritte Saison im Unterbau der Formel 1.

David Beckmann indes legte beim Heimspiel seines Van-Amersfoort-Teams eine starke Aufholjagd hin. Nach dem Start des Rennens machte er insgesamt zehn Plätze gut, damit fuhr er als Achter in die Punkte.