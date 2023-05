Mit Einer-Weltmeister Oliver Zeidler als größtem Hoffnungsträger startet der Deutsche Ruderverband in die Europameisterschaften im slowenischen Bled (25. bis 28. Mai). Der 26-Jährige führt das DRV-Angebot an, das in zwölf der 14 olympischen Bootsklassen an den Start gehen wird. Hinzu kommen zwei nichtolympische Bootsklassen.

Zeidler war am vergangenen Sonntag mit einem Weltcup-Sieg in Zagreb in die Saison gestartet. Neu zusammengestellt wurde wie fast alle anderen Boote auch der Deutschland-Achter mit Marc Kamann als Schlagmann.

Ein Fragezeichen steht noch hinter der EM-Teilnahme des Frauen-Achters. Die Nominierung erfolgte unter Vorbehalt, weil die Belastungsverträglichkeit mehrerer Ruderinnen noch überprüft werden muss. Ein Grund dafür ist auch ein Trainingsunfall des Achters am vergangenen Freitag.