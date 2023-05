Deutschlands Wasserballer haben sich beim Weltcup-Turnier in Berlin mit vier klaren Siegen in vier Spielen für das Weltcup-Finale qualifiziert.

Deutschlands Wasserballer haben sich beim Weltcup-Turnier der Division II in Berlin mit vier klaren Siegen in vier Spielen erstmals seit 2007 wieder für das Weltcup-Finale qualifiziert. Durch ein 12:1 (3:0, 0:0, 7:1, 2:0) im abschließenden Spiel gegen Kasachstan buchte die im Neuaufbau befindliche Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) ihr Ticket und stieg zudem in die zwölf Teams umfassende Division I des neugestalteten Wettbewerbs auf.

Das Finalturnier wird vom 30. Juni bis 2. Juli mit acht Teams in Los Angeles ausgetragen. Im Viertelfinale trifft Deutschland dort auf Weltmeister Spanien. "Es war hier von Anfang an unser Ziel, uns für Los Angeles zu qualifizieren. Damit ist jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte Torhüter Felix Benke.

Die Tore teilten sich am Sonntag Yannek Chiru, Marc Gansen (3), Ferdinand Korbel, Fynn Schütze (2), Niclas Schipper und Finn Rotermund. Tags zuvor hatte die deutsche Mannschaft 16:11 gegen China gewonnen.