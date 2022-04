Die DTM und die Stiftung "Wings for Life" engagieren sich für verbesserte Heilungsverfahren von Querschnittslähmung.

Köln (SID) - Die DTM und die Stiftung "Wings for Life" engagieren sich für verbesserte Heilungsverfahren von Querschnittslähmung. Die Rennsportserie und die internationale Forschungsstiftung sind zu diesem Zweck eine Partnerschaft eingegangen. Die Kooperation soll dem Thema zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen und Spenden für die Rückenmarksforschung sammeln.

"Ich bin nach einem Verkehrsunfall nur knapp einer Querschnittslähmung entgangen", sagte DTM-Chef Gerhard Berger. Seitdem habe er sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. "Mit der Zusammenarbeit wollen wir helfen, die Forschung für querschnittsgelähmte Menschen weiter voranzubringen", betonte er.

Für die anstehende Saison ist eine Reihe von Aktionen zugunsten der Stiftung geplant. Unter anderem wird an jedem Rennwochenende ein Helm für den guten Zweck versteigert oder verlost.

"Wir sind sehr stolz, dass uns die DTM mit Herzblut und voller Power unterstützt", sagte "Wings for Life"-Gründer Heinz Kinigadner, dessen Sohn Hannes nach einem Motocross-Unfall 2003 querschnittsgelähmt ist. Die Stiftung werde "in der Forschungswelt oftmals als Turbo bezeichnet – mit der DTM haben wir einen wertvollen Kraftstoff hinzugewonnen, um noch schneller an unser Ziel zu kommen", ergänzte der zweimalige Motocross-Weltmeister.

Die DTM startet von 29. April bis 1. Mai im portugiesischen Portimao in die Saison. Insgesamt stehen 16 Sprintrennen in fünf Ländern auf dem Programm, ProSieben überträgt.