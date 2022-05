Lausitzring (SID) - Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast ist erstmals seit seinem Comeback in der Rennserie wieder auf das Podium gefahren. Im vierten Rennen des Jahres auf dem Lausitzring belegte der Audi-Pilot aus Minden den dritten Rang hinter BMW-Pilot Sheldon van der Linde ( Südafrika) und dem Münchner Maro Engel im Mercedes.

Van der Linde, der bereits am Samstag in der Lausitz triumphiert hatte, übernahm auch die Führung in der Gesamtwertung vom Österreicher Lucas Auer ( Mercedes).

Titelverteidiger Maximilian Götz kommt hingegen weiter nicht so recht in der neuen Saison an. Der Mercedes-Pilot wurde am Sonntag nur 13., sein bestes Ergebnis war bislang ein fünfter Rang. DTM-Rookie David Schumacher ( Mercedes), Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, belegte Rang 15.

Insgesamt stehen dieses Jahr acht Rennwochenenden mit 16 Läufen im Kalender, nächste Station ist Imola am 18./19. Juni. Das Serienfinale steigt am 8./9. Oktober auf dem Hockenheimring.