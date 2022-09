Köln (SID) - Der dreimalige Champion Rene Rast hat im Titelkampf der DTM zurückgeschlagen. Der 35-Jährige vom Audi Team ABT wurde im ersten Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich am Samstag Zweiter und verkürzte den Rückstand auf den Gesamtführenden Sheldon van der Linde aus Südafrika auf nur noch 13 Zähler. Der BMW-Pilot verpasste als Elfter die Punkte.

"Es war wichtig, heute die Punkte mitzunehmen. Die tun gut für die Meisterschaft, es war ein guter Tag", sagte Rast, der als Vierter ins Rennen gestartet war, bei ProSieben. Den zweiten Sieg in Folge feierte der Neuseeländer Nick Cassidy im Ferrari. Dritter wurde der Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini GRT).

Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) steht in der Steiermark ein weiteres Rennen auf dem Programm. Zum Saisonabschluss folgt noch die Station in Hockenheim (8./9. Oktober).