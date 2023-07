Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika/BMW) hat das erste von zwei DTM-Rennen auf dem Norisring in Nürnberg gewonnen. Nach seiner Bestzeit im Qualifying siegte der 24-Jährige auf dem 2,3 Kilometer langen Kurs zwischen Zeppelinfeld und Dutzendteich vor seinem Schubert-Teamkollegen Rene Rast ( Minden) und Porsche-Fahrer Dennis Olsen ( Norwegen).

Lange schien auf dem anspruchsvollen Stadtkurs ein Doppelpodium der Brüder van der Linde möglich, doch der bis dahin drittplatzierte Kelvin konnte fünf Minuten vor dem Zieleinlauf nur noch im zweiten Gang fahren und musste seinen Abt-Audi an der Box abstellen. Sheldon van der Linde übernahm derweil mit seinem Sieg auch die Führung im Gesamtklassement.

Weiter geht es in Nürnberg mit dem zweiten Rennen am Sonntag. Die DTM umfasst in diesem Jahr 16 Wertungsläufe, das Finale steigt am 21. und 22. Oktober traditionell in Hockenheim.