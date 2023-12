Ski-Rennläuferin Lena Dürr hat beim letzten Wettbewerb des Jahres noch eine Chance auf einen Platz auf dem Podest. Beim Weltcup-Slalom auf dem Schlossberg im österreichischen Lienz liegt die 32 Jahre alte Münchnerin auf Rang fünf - zur drittplatzierten Schwedin Anna Swenn Larsson fehlen ihr 0,34 Sekunden.

In einer eigenen Liga fuhr wieder einmal Superstar Mikaela Shiffrin. Die 28 Jahre alte Seriensiegerin, die am Vortag den Riesenslalom und damit zum 92. Mal im Weltcup gewonnen hatte, geht mit einem Vorsprung von 1,14 Sekunden auf ihre Teamkollegin Paula Moltzan in den Finaldurchgang.