Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und die WWK Volleys Herrsching spielen den Sieger im DVV-Pokal 2024 aus. Während der Serienmeister aus der Hauptstadt am 3. März in Mannheim nach seinem insgesamt siebten Titel greift, stehen die Oberbayern zum ersten Mal überhaupt im Endspiel.

Berlin gewann das Spitzenspiel gegen die SVG Lüneburg in der Max-Schmeling-Halle nach einigen Schwierigkeiten mit 3:2 (25:20, 21:25, 25:16, 16:25, 15:9) und fügte dem Tabellenzweiten der Bundesliga die erste Niederlage nach zuletzt wettbewerbsübergreifend neun Siegen in Serie zu. Nationalspieler Ruben Schott verdiente sich trotz ausbaufähiger Angriffsquote die Topnote bei den Berlinern.

In Hildesheim erteilten die Gäste aus Herrsching den zuletzt ebenfalls neun Matches in Folge siegreichen Helios Grizzlys Giesen eine Lehrstunde. Vier Wochen nach einem umkämpften 3:2 in der Liga hatten die Niedersachsen beim 0:3 (20:25, 14:25, 14:25) nicht den Hauch einer Chance.