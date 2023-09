Deutschlands Volleyballer sind bei der EM nach einem harten Kampf im Achtelfinale gescheitert. Im italienischen Bari unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski den Niederlanden trotz Aufholjagd 2:3 (20:25, 23:25, 25:22, 25:18, 12:15) und schied damit gleich in der ersten K.o.-Runde aus. Am Samstag konnte das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) erst zu spät an die gute Leistung aus dem Gruppenfinale gegen Welt- und Europameister Italien anknüpfen.

Aus dem 2:3 am Mittwoch gegen den Top-Favoriten hatte Deutschland viel Selbstvertrauen geschöpft. Dies sollten die Niederländer zu spüren bekommen. "Es wird ein harter Kampf", hatte Top-Angreifer Georg Grozer im Vorfeld gesagt: "Wir haben sehr große Chancen, sie zu besiegen."

Davon war auf dem Feld anfangs jedoch wenig zu sehen. Während die Niederländer, die Deutschland in der EM-Vorbereitung noch geschlagen hatte, von Beginn an in ihr Spiel fanden, agierte die DVV-Auswahl zu fehlerhaft. Der erste Satz war schnell verloren, auch der zweite Durchgang ging nach einem Aufschlagfehler von Grozer an die Niederländer.

Deutschland stemmte sich gegen die Niederlage und sicherte sich dank einer Leistungssteigerung die Durchgänge drei und vier - dann aber folgte doch noch der K.o. im entscheidenden Satz.