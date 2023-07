Bei der Schwimm-WM in Fukuoka finden die letzten beiden Einzelfinals der Wasserspringer ohne deutsche Beteiligung statt.

Bei der Schwimm-WM in Fukuoka finden die letzten beiden Einzelfinals der Wasserspringer ohne deutsche Beteiligung statt. Nachdem die Olympiadritte Lena Hentschel und ihre Berliner Vereinskollegin Jana Lisa Rother am Donnerstag vom 3-m-Brett vorzeitig ausgeschieden waren, scheiterten am Freitagmorgen Jugendeuropameister Jaden Eikermann und WM-Debütant Luis Avila Sanchez bereits im Turm-Vorkampf.

Eikermann, im vergangenen Jahr Jugendweltmeister und EM-Dritter im Synchronspringen, belegte mit 310,70 Punkten im Prefectural Pool nur den 38. Platz. Der 17-jährige Avila Sanchez landete mit 319,55 Zählern auf Rang 35. Routinier Timo Barthel, der als Europameister bereits einen Olympia-Quotenplatz erreicht hatte, verzichtete auf einen Start - auch wegen diverser Verletzungsprobleme.

SID tl