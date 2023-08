Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat auf seiner Abschiedstour seinen nächsten Sieg gefeiert. Der 41 Jahre alte Kölner gewann die PTO US Open in Milwaukee/Wisconsin in 3:14:12 Stunden vor dem US-Amerikaner Jason West und Triathlon-Olympiasieger Kristian Blummenfelt aus Norwegen. Es war Frodenos erster Sieg über die 100-Kilometer-Distanz.

Gut einen Monat vor seiner letzten Ironman-WM (9. September), präsentierte sich Frodeno damit erneut in Topform. Anfang Juli hatte er bereits beim Halb-Ironman der 70.3-Serie in seiner Wahlheimat Andorra triumphiert. Frodeno plant, am Ende der Saison seine erfolgreiche Karriere zu beenden, zuvor will er noch bei der WM in Nizza starten.

In Milwaukee distanzierte Frodeno die Konkurrenz durch einen starken Lauf. Dabei profitierte der Olympiasieger von 2008 auch von Krämpfen seines Verfolgers Blummenfelt. Der Norweger konnte nicht sein gewünschtes Tempo an den Tag legen, musste mehrfach anhalten und seine Beine behandeln. Frodeno trennten letztlich 28 Sekunden vom zweitplatzierten West.