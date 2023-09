Routinier Marcus Ehning fehlt der deutschen Mannschaft bei der Springreiter-EM in Mailand im Finale des Nationenpreises.

Routinier Marcus Ehning fehlt der deutschen Mannschaft bei der Springreiter-EM in Mailand im Finale des Nationenpreises. Kurz vor seinem Start zog der deutsche Meister und Aachen-Sieger von 2023 am Freitag mit Stargold zurück. "Er sagt, er hat ein komisches Gefühl, dass das Pferd nicht in Ordnung ist", sagte Bundestrainer Otto Becker.

Ohne Ehning fällt somit das Streichergebnis der deutschen Equipe weg. Die Mannschaft liegt vor dem zweiten Umlauf in Führung vor Schweden und der Schweiz. Durch den Ausfall zählen nun die Runden von Philipp Weishaupt ( Riesenbeck) und Zineday, Jana Wargers ( Emsdetten) mit Limbridge und Gerrit Nieberg ( Sendenhorst) mit Ben.