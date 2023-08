Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihren Auftakt in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Wetzlar. Wie der Deutsche Handballbund ( DHB) am Freitag bekannt gab, wird die Partie gegen die Ukraine am 12. Oktober (20.15 Uhr) ausgetragen. Im Anschluss reist die deutsche Mannschaft nach Tel Aviv, wo sie zwei Tage später auf Israel (18.30 Uhr) trifft.

"Sportlich haben wir zwei klare Ziele: Wir wollen mit optimaler Punkteausbeute in die Qualifikation starten und gleichzeitig unsere Abläufe für die im Dezember folgende Weltmeisterschaft optimieren," sagte Bundestrainer Markus Gaugisch: "Handball hat in Wetzlar eine große Tradition, und die Fans sind bekannt für ihre überragende Unterstützung. Wir wollen das Publikum mit unserem Auftreten begeistern."

Im Winter nehmen die DHB-Frauen an der WM in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember) teil, die EM-Qualifikation wird dann im Februar oder März 2024 mit dem Spiel gegen den letzten Gruppengegner Slowakei fortgesetzt. Die Europameisterschaft findet in Österreich, der Schweiz und Ungarn (28. November bis 15. Dezember 2024) statt.

Für die EM qualifizieren sich die jeweils ersten beiden Teams der acht Gruppen sowie die besten vier Gruppendritten. Das Turnier in drei Ländern wird die erste Europameisterschaft mit 24 Mannschaften sein. Neben den drei Gastgebern ist auch Titelverteidiger Norwegen bereits qualifiziert.