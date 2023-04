Mit einem fünften Platz in der Mannschafts-Qualifikation haben sich die deutschen Kunstturner die Startberechtigung für die Welttitelkämpfe erkämpft.

Antalya (SID) - Mit einem kaum erwarteten fünften Platz in der Mannschafts-Qualifikation haben sich die deutschen Kunstturner bei den Europameisterschaften in Antalya die Startberechtigung für die Welttitelkämpfe im Oktober in Antwerpen erkämpft.

EM-Debütant Pascal Brendel aus Wetzlar qualifizierte sich als Sechster für das Mehrkampf-Finale am Donnerstag. Bei den Gerätefinals am Samstag ist der Deutsche Turner-Bund (DTB) zusätzlich am Boden durch Milan Hosseini aus Böckingen vertreten.