Die deutschen Sitzvolleyballer haben bei der EM in Italien den Titel und die direkte Paralympics-Qualifikation nur knapp verpasst.

Die deutschen Sitzvolleyballer haben bei der EM in Caorle/Italien einen goldenen Coup nur knapp verpasst. Im Finale gegen den Topfavoriten Bosnien und Herzegowina unterlag die Auswahl von Cheftrainer Christoph Herzog nach 2:1-Führung noch mit 2:3 und verpasste somit die direkte Qualifikation für die Paralympics 2024.

"Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber ich bin in erster Linie sehr zufrieden mit unserer Leistung. Die Jungs können stolz auf sich sein", sagte Cheftrainer Herzog. Die nächste Chance auf ein Ticket für das Highlight in Paris bietet sich beim Weltcup in Kairo (11. bis 18. November).

Gleiches gilt für die Frauen, die die EM auf dem vierten Rang abschlossen. Im Spiel um Bronze musste sich die deutsche Auswahl der Ukraine mit 1:3 geschlagen geben. "Am Ende haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht", erklärte Herzog, der seit dem Sommer die deutschen Frauen und Männer in Doppelfunktion betreut.