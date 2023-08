Volleyball-Bundestrainer Vital Heynen hat den Kader für die Europameisterschaft der Frauen im eigenen Land (15. August bis 3. September) bekannt gegeben. Der Belgier setzt in seinem 14-köpfigen Aufgebot größtenteils auf die Spielerinnen, mit denen das DVV-Team zuletzt in der Volleyball Nations League ins Viertelfinale gekommen war.

Wieder dabei ist Außenangreiferin Laura Emonts. Die 32-Jährige hatte in der Nations League wegen einer Knieverletzung gefehlt. Insgesamt sei die deutsche Mannschaft "eine gut eingeschworene Truppe", sagte Kapitänin Lena Stigrot.

Für Heynen und sein Team geht es auch darum, Weltranglistenpunkte zu sammeln, um sich für das olympische Turnier 2024 in Paris zu qualifizieren. Es sei daher "unglaublich wichtig", gegen Teams, die in der Rangliste hinter Deutschland stehen, zu gewinnen.

Die Endrunde findet in Deutschland, Belgien, Estland und Italien statt. Heynens Mannschaft trifft zum Auftakt am Donnerstag in Düsseldorf auf Griechenland. Weitere Gegner in Gruppe C sind Aserbaidschan, Schweden, Tschechien und Nations-League-Sieger Türkei.

Das deutsche Aufgebot:

Pia Kästner, Anna Pogany, Lina Alsmeier (alle SSC Palmberg Schwerin), Annie Cesar (Ladies in Black Aachen), Corina Glaab, Antonia Stautz (beide Schwarz Weiß Erfurt), Lena Stigrot (Unet E-Work Busto Arsizio/Italien), Hanna Orthmann (Türk Hava Yollari SK/Türkei), Marie Schölzel (Allianz MTV Stuttgart), Anastasia Cekulaev, Laura Emonts, Rica Maase (alle SC Potsdam), Camilla Weitzel (Reale Mutua Fenera Chieri/Italien), Monique Strubbe ( Dresdner SC)