Köln (SID) - Ein Sieg in der Europa League, ein angekündigtes Comeback einer Leistungsträgerin und ein Zuschauerrekord: Die Handballerinnen von Borussia Dortmund hatten am Sonntag reichlich Grund zum Feiern. Mit dem 26:23 (10:10) gegen Siofok KC aus Ungarn blieb der BVB Tabellenführer in der Gruppe A. Das Spiel fand vor der Rekordkulisse von 11.112 Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle statt.

Vor dem Spiel hatte der Verein die im Sommer bevorstehende Rückkehr von Nationalspielerin Alicia Stolle bekannt gegeben. Die Linkshänderin, die bereits in ihrer Jugend für Schwarz-Gelb gespielt hatte, war über die Stationen HSG Blomberg-Lippe und Thüringer HC 2020 beim ungarischen Spitzenklub FTC Budapest gelandet.

"Nach drei Jahren im Ausland ist es für mich an der Zeit, wieder nach Hause zu kommen", wird Rückraumspielerin Stolle auf der Homepage des BVB zitiert: "Gleichzeitig möchte ich weiter auf einem hohen internationalen Niveau Handball spielen. Das kann ich in Dortmund sehr gut miteinander vereinen."