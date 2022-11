Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen Erfolgssegler Erik Heil und Thomas Plößel ihre Karrieren beendet.

Köln (SID) - Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen Erfolgssegler Erik Heil (33) und Thomas Plößel (34) ihre Karrieren nach 21 gemeinsamen Jahren beendet. Die Hamburger hatten 2016 in Rio und 2021 in Tokio jeweils Bronze im 49er gewonnen. 2014 waren sie Europameister und 2019 WM-Zweite.

"Wenn wir starten, wollen wir was reißen, idealerweise besser sein als beim letzten Mal", erklärte Plößel, "wir haben in diesem Sommer nach längerer berufsbedingter Pause erkannt, dass wir dieses Ziel nur mit einem Aufwand noch einmal erreichen könnten, der finanziell mehr als fordernd ist und nur bedingt mit unseren beruflichen Ansprüchen vereinbar wäre."

Das erfolgreichste deutsche Olympia-Segelteam der vergangenen zwei Jahrzehnte hat neben dem Beruf und Studium auch neue Segel-Engagements geplant. Das Duo will "für die jüngeren Teams da sein". "Wir hören nicht einfach auf, wollen neue Perspektiven schaffen", sagte Heil.