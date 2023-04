Die beiden Großmeister Ding Liren und Jan Nepomnjaschtschi gehen bei der Schach-WM in Astana/Kasachstan nach einem weiteren Remis punktgleich in das finale Wochenende. Zwischen dem Chinesen und seinem russischen Kontrahenten steht es nach dem 13. Duell 6,5:6,5, für den Gesamtsieg werden 7,5 Punkte benötigt. Am Freitag steht ein Ruhetag an.

Damit gehen die Nummer zwei und drei der Welt gleichauf in das 14. und vielleicht entscheidende Duell am Samstag (ab 11.00 Uhr/MESZ). Sollte diese Partie erneut Unentschieden enden, wird der Nachfolger des norwegischen Serienweltmeisters Magnus Carlsen, der wegen Motivationsproblemen nicht zur erneuten Titelverteidigung angetreten war, am Sonntag in einem Tiebreak ermittelt.

Ding, der tags zuvor den Ausgleich geschafft hatte, übernahm mit Schwarz früh die Initiative. Aber sein Gegenüber steigerte sich und war im Endspurt sogar leicht vorne. Weil jedoch kein konkreter Gewinnweg in Sicht war, einigten sich die Großmeister mit einem symbolischen Handschlag schließlich auf das Remis.