Fast sechs Jahre nach seinem bislang letzten MotoGP-Einsatz kehrt Motorrad-Pilot Jonas Folger in die Königsklasse zurück.

Köln (SID) - Fast sechs Jahre nach seinem bislang letzten MotoGP-Einsatz kehrt Motorrad-Pilot Jonas Folger in die Königsklasse zurück. Der 29-Jährige aus Oberbergkirchen kommt ab dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (14. bis 16. April) beim GASGAS-Team als Ersatzmann für den schwerverletzten Spanier Pol Espargaro zum Einsatz. Das gab der Rennstall am Freitag bekannt.

Folger hatte Anfang Februar als Testfahrer bei KTM unterschrieben. Da GASGAS auf Maschinen des österreichischen Herstellers zurückgreift, bekommt der Oberbayer nun eine Bewährungschance. Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger (Moto2, Moto3) soll solange Rennen fahren, bis Espargaro zurückkehren kann. Der 31-Jährige war beim Auftakt in Portimao/Portugal schwer gestürzt und hatte eine Kieferfraktur, den Bruch eines Rückenwirbels sowie eine Lungenquetschung erlitten. Die Ausfallzeit soll "anderthalb bis zwei Monate" betragen.

"Ich hoffe wirklich, dass es Pol gut geht und er so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt", sagte Folger. Er freue sich nun darauf, "wieder Rennen zu fahren und nach Texas zu kommen, um all die Jungs aus meinem alten Team zu sehen. Ich hoffe, wir können einen anständigen Job machen, und ich weiß, dass es eine große Herausforderung für mich sein wird."

Folger war 2017 für Tech3-Yamaha in der MotoGP gefahren, hatte seinen Platz für das darauffolgende Jahr wegen eines Burnout-Syndroms aber freiwillig geräumt. Mittlerweile heißt der Rennstall GASGAS-Tech3 und ist zu KTM gewechselt. Zuletzt war Folger am 24. September 2017 im MotorLand Aragon/Spanien in der MotoGP gestartet.