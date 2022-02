Köln (SID) - Ana Carrasco, erste Straßen-Weltmeisterin der Motorrad-Geschichte, kehrt in die Moto3-Klasse zurück. Die 24-jährige Spanierin geht in der neuen Saison für das Boe-SKX-Team mit einer KTM an den Start. Zuletzt war Carrasco 2015 in dieser Klasse gefahren.

"Mein Ziel ist es immer, als Rennfahrerin zu wachsen, mir Ziele zu setzen, die anderen unmöglich erscheinen und diese zu erreichen", sagte Carrasco: "Diese Chance in der Moto3 ist ein logischer Schritt für mich."

"Pink Warrior" Carrasco wechselte 2017 in die Klasse Supersport 300, deren Läufe im Rahmen der Superbike-WM ausgetragen werden. Ein Jahr später holte sie auf einer Kawasaki den Titel.

2020 stürzte die Rennfahrerin bei Tests in Estoril/Portugal schwer und zog sich sieben Wirbelbrüche zu. Im Vorjahr beendete Carrasco die Supersport-300-Saison nach nur einem Rennsieg auf Position 16.