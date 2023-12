WM-Halbfinalist Gabriel Clemens sieht vor der Weltmeisterschaft eine positive Entwicklung im deutschen Darts. "Wir haben mittlerweile richtig gute Spieler in Deutschland", sagte der 40-Jährige bei Sport1: "Dass wir nun mit fünf Startern vertreten sind, zeigt die Qualität."

Neben dem "German Giant" treten noch Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Florian Hempel und Dragutin Horvat beim Jahres-Höhepunkt in London (15. Dezember bis 3. Januar) an. Es gebe aber "sogar noch ein paar mehr, die bisher noch nicht so sehr in den Fokus gekommen sind und vielleicht im Januar eine Tour Card ergattern können", führte Clemens aus.

Der Saarländer hatte bei der letzten WM mit dem Einzug ins Halbfinale für eine große Überraschung gesorgt, konnte daran aber nicht direkt anknüpfen. "Es war nicht einfach nach dem Erfolg letztes Jahr", sagte Clemens, der in den folgenden Turnieren keinen guten Eindruck an der Scheibe hinterließ. "Ich habe danach teilweise wirklich nicht gut gespielt", sagte Clemens, er weiß aber auch: "Solche Phasen gibt es immer, die gehören dazu. Es ist oft wie eine Achterbahn, es geht hoch und runter."

In welche Richtung der Zug in diesem Jahr fährt, zeigt sich ab dem 21. Dezember. Als Nummer 22 der Welt hat Clemens in Runde eins ein Freilos, danach steigt er entweder gegen das niederländische Top-Talent Gian van Veen oder Man Lok Leung aus Hongkong ins Turnier ein.