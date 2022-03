Köln (SID) - Favorit RB Leipzig hat sich erstmals zum deutschen Klubmeister im virtuellen Fußball gekrönt. Das Team um das dänische eSport-Ausnahmetalent Anders "RBLZ_Vejrgang" Vejrgang (16) gewann das Finale der VBL Club Championship am Sonntag in Köln mit 7:1 gegen den FC St. Pauli, der zum zweiten Mal in Folge Vizemeister wurde. Damit folgt Leipzig auf Vorjahressieger 1. FC Heidenheim.

Vejrgang hatte am RB-Triumph in der Fußball-Simulation FIFA 22 entscheidenden Anteil, indem er in seinem Final-Einzel auf der Xbox Paulis Mustafa "FCSP_Musti" Cankal mit 7:0 besiegte. Zuvor hatten Vejrgang und Umut "RBLZ_Umut" Gültekin, der deutsche Einzelmeister, ein 1:1 im Doppel gegen Cankal und Kamal "FCSP_Kamal" Kamboj geholt. Schließlich machte Gültekin Leipzigs Erfolg durch ein 3:1 auf der Playstation gegen Kamboj perfekt.

Vejrgang, der in der Vergangenheit durch aberwitzige Siegesserien in der sogenannten Weekend League auf sich aufmerksam gemacht hatte, war in dieser Saison erstmals für RB in der Club Championship angetreten. Voraussetzung dafür war die Vollendung des 16. Lebensjahres.

In Köln spielten acht Finalisten, die nach der regulären Saison von insgesamt 26 Vereinen aus Bundesliga und 2. Liga übriggeblieben waren, um die insgesamt 65.000 Euro Preisgeld. Das Einzelfinale, das sogenannte VBL Grand Final, steigt am 4. und 5. Juni ebenfalls in Köln.