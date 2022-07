Kopenhagen (SID) - Nach dem deutschen Einzel-Triumph durch RB Leipzigs eSportler Umut "Umut" Gültekin greifen zwei Bundesliga-Teams beim FIFAe Club World Cup nach dem Titel. Der 1. FC Köln und Schalke 04 sind als Vertreter der Virtuellen Bundesliga (VBL) bei der offiziellen Klub-WM in Kopenhagen am Start.

Bei dem Turnier in Dänemarks Hauptstadt wird von Mittwoch bis Samstag in Zweierteams der Klub-Weltmeister in FIFA 22 ermittelt. Insgesamt gehen 24 Mannschaften aus aller Welt an den Start und kämpfen um das Preisgeld von 300.000 US-Dollar.

Gespielt wird zunächst in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe erreichen die K.o.-Phase am Freitag, ehe am Samstag Halbfinale und Finale steigen.

Nach der Klub-WM wartet das letzte von drei Turnieren in Kopenhagen. Beim eNations Cup treten vom 27. bis 30. Juli die besten Nationalmannschaften gegeneinander an. Für Deutschland ist dort auch Weltmeister Gültekin am Start, der am vergangenen Sonntag die Einzel-WM und somit 250.000 US-Dollar gewonnen hatte. Die Qualifikation für die Klub-WM hatte RB verpasst.