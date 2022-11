Frankfurt am Main (SID) - Neuer Höchstwert: Insgesamt 29 Mannschaften werden in dieser Saison an der VBL Club Championship teilnehmen. Der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Kooperation mit EA SPORTS und ESL Gaming ausgetragene Wettbewerb im eFootball startet am 15./16. November in seine fünfte Saison. Gespielt werden alle Begegnungen in der Fußball-Simulation FIFA 23 auf der Playstation 5.

Mit den Zweitliga-Aufsteigern Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern sowie dem Karlsruher SC und Rückkehrer VfB Stuttgart sind vier neue Mannschaften am Start, der FC Ingolstadt hingegen schied aus der Serie aus. Titelverteidiger ist RB Leipzig um den amtierenden FIFA 22 Einzel-Weltmeister Umut "RBLZ_Umut" Gültekin.

Neben Leipzig zählt Werder Bremen zu den Favoriten. Doch auch der FC St. Pauli, zuletzt zwei Vize-Meisterschaften in Folge, will erneut um den Titel mitspielen. Das Finale um die deutsche Klub-Meisterschaft findet Ende März statt.

Neben einer Aufstockung des Preisgeldes auf insgesamt 72.500 Euro gab es auch Änderungen am Modus. Eine Spielansetzung wird künftig aus bis zu drei Einzelspielen bestehen und im Modus "Best-of-three" gespielt.

Die Virtual Bundesliga (VBL), die in ihre elfte Saison geht, schließt zwei Teile ein: Zum einen besteht sie aus der Club Championship, zum anderen gibt es die VBL Open, an der alle interessierten Spieler teilnehmen können. Der neue deutsche Einzel-Meister wird dann im Grand Final Mitte Juni 2023 ausgespielt. Titelverteidiger ist Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, der "als erster Spieler den Titelgewinn wiederholen" möchte.