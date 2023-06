Boris Herrmann und sein Team Malizia haben zum Abschluss des Ocean Race noch einmal ein Highlight gesetzt: Der 42 Jahre alte Skipper führte seine Crew beim siebten und letzten Streckenabschnitt zum zweiten Etappensieg. Am Dienstag erreichte Malizia den Zielhafen in Genua bei extrem leichten Winden um 13.17 Uhr, an dem dritten Rang in der Gesamtwertung änderte dies nichts mehr.

Die endgültige Rangfolge an der Spitze wird sich erst im Nachgang der Ankunft entscheiden. Wegen der Kollision des in Führung liegenden 11th Hour Racing Teams aus den USA mit dem europäischen Starter Guyot zu Beginn der Etappe sollen am Donnerstag alle weiteren Crews von einer Jury befragt werden. Dann fällt die Entscheidung über eine Punktegutschrift für 11th Hour Racing, die den Gesamtsieg vor den Schweizern von Holcim-PRB bedeuten könnte.

"Das Ocean Race war eine tolle Erfahrung für uns als Team, und wir würden es gerne wieder machen", hatte Herrmann bereits vor dem abschließenden Teilstück gesagt. Die 15. Ausgabe soll 2026/27 stattfinden, Herrmann hat bereits Ende 2024 aber das nächste große Projekt vor Augen. Dann wird der Familienvater zum zweiten Mal bei der Vendee Globe starten und alleine die Welt umrunden.