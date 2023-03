Hamburg (SID) - Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski ist mit einer Enttäuschung in die vor-olympische Saison gestartet. Beim Weltcup in Doha verpasste die Chemnitzerin am Stufenbarren nach einem Sturz beim Abgang die Qualifikation für das Finale am Samstag.

"Das war leider nicht so gut wie erhofft", sagte die 18-Jährige, die am Donnerstag an ihr Spezialgerät geht. Auch ihre Vereinskollegin Lea Quaas wird dann am Schwebebalken turnen und darüber hinaus auch am Boden.