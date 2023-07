Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk trägt bei der Abschlussfeier der Europaspiele im polnischen Krakau die deutsche Fahne. Dies gab der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) am Schlusstag der Veranstaltung bekannt. Die 31 Jahre alte Funk hatte am Samstag Gold gewonnen, zuvor am Donnerstag mit der Mannschaft Platz drei belegt.

"Das ist ein kleiner Traum", sagte Funk nach ihrer Ernennung, "ich hätte gedacht, als Kanuslalom-Sportlerin hat man keine Chance, mal vorne laufen zu dürfen. Ich bin unfassbar stolz. Das ist für mich eine Riesenehre."

Bei der Eröffnungsfeier hatten der dreimalige Kanurennsport-Olympiasieger Max Rendschmidt und Beachhandball-Weltmeisterin Isabel Kattner das Team D beim Einlauf ins Henryk-Reyman-Stadion als Fahnenträger angeführt.