Köln (SID) - Der belgische Radprofi Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) hat seinen ersten Triumph bei der Spanien-Rundfahrt ganz dicht vor Augen. Der 22-Jährige verteidigte auf der 20. und vorletzten Etappe seinen Vorsprung (2:05 Minuten) vor seinem ärgsten Verfolger Enric Mas (Spanien/Movistar) souverän - im Ziel kämpfte Evenepoel mit den Freudentränen.

Seinen bereits dritten Tagessieg nach 181 km von Moralzarzal nach Puerto de Navacerrada feierte Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador vom britischen Spitzenteam Ineos Grenadiers. Der 29-Jährige hatte am Schlussanstieg die stärksten Beine. Zweiter wurde der Niederländer Thymen Arensman (DSM), der Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates) kam als Dritter ins Ziel.

Am Sonntag muss Evenepoel auf dem letzten Teilstück der 77. Vuelta noch 96,7 km von Las Rozas überstehen, um das Rote Trikot zu gewinnen. Titelverteidiger Primoz Roglic, der sich zuletzt dreimal in Folge den Gesamtsieg gesichert hatte, hatte am Mittwoch verletzungsbedingt aufgeben müssen. Im Sprintfinale am Dienstag war er folgenschwer gestürzt, zuvor hatte er als Zweitplatzierter im Gesamtklassement ordentlich im Rennen gelegen.