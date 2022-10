Köln (SID) - Der ehemalige Schwimm-Europameister Jacob Heidtmann hat seine Karriere beendet. "Nach 20 Jahren im Schwimmsport, 11 Jahren in der Nationalmannschaft und unzähligen wunderschönen wie auch lehrreichen Erlebnissen ist für mich nun die Zeit gekommen, die Schwimmbrille an den Nagel zu hängen", schrieb der 27-Jährige in den Sozialen Netzwerken.

Nach dem siebten Platz mit der 4x200-m-Freistilstaffel bei seinen zweiten Olympischen Spielen in Tokio habe er "nicht mehr dieses Feuer" gespürt. Auch nach einer langen Auszeit kehrte es nicht zurück. "Meine Leidenschaft für diesen Sport ist zwar nicht erloschen, doch verfolgte ich immer den Leitsatz, dann aufzuhören, wenn der Spaß nicht mehr meine größte Motivation ist", schrieb Heidtmann, der zuletzt in San Diego trainiert und gelebt hatte.

Sein größter Erfolg war der EM-Triumph 2018 in Glasgow mit der 4x200-m-Staffel, mit der er auch 2016 und 2021 das Olympiafinale erreichte. Als WM-Fünfter 2015 stellte Heidtmann den noch immer gültigen deutschen Rekord über 400 m Lagen (4:12,08 Minuten) auf. Den unterbot er im olympischen Vorlauf in Rio, wurde aber wegen eines zweiten Delfinkicks bei der Brustwende disqualifiziert.

"Das wird mich ein Leben lang begleiten", schrieb Heidtmann: "Auf jeden Fall habe ich im Sport gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Das ist gut, im Leben kriegst du ja später dann auch nicht immer, was du willst."