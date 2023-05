Der ehemalige Fecht-Weltmeister Max Hartung bekommt das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Der ehemalige Fecht-Weltmeister Max Hartung bekommt das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem 33 Jahre alten Aachener den Orden aushändigen.

Die Zeremonie findet am kommenden Dienstag (9. Mai) in der Bibliothek des Bundesinnenministeriums ( BMI) in Berlin statt. Wie das BMI mitteilte, soll mit der Auszeichnung des mehrfachen WM-Medaillen-Gewinners und Europameisters neben dessen "herausragenden sportlichen Leistungen" auch "sein besonderes ehrenamtliches und sportpolitisches Engagement gewürdigt" werden.

Hartung war von 2017 bis 2021 Vorsitzender der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB). Er ist Gründungspräsident des Vereins Athleten Deutschland. Der ehemalige Säbelfechter ist mittlerweile Geschäftsführer der Sportstiftung NRW.