Rob Cross darf weiter von seinem zweiten Titel bei der Darts-WM in London träumen. Der Engländer bezwang im Achtelfinale den an Nummer neun gesetzten Waliser Jonny Clayton souverän mit 4:0. In der Runde der letzten Acht trifft der Weltmeister von 2018 am Neujahrstag auf seinen Landsmann Chris Dobey, der am Freitag Titelverteidiger Michael Smith deutlich bezwungen hatte.

Neben Cross erreichten auch die Engländer Scott Williams und Dave Chisnall Engländer beim Heimspiel im "Ally Pally" das Viertelfinale. Williams, der in der Runde zuvor in einem dramatischen Match Martin Schindler geschlagen hatte, gewann 4:1 gegen den Australier Damon Heta. Chisnall setzte sich 4:2 gegen den Nordiren Daryl Gurney durch. Die Nummer elf der Setzliste hatte in der dritten Runde Gabriel Clemens bezwungen.

Am Abend folgt bei der Weltmeisterschaft der nächste Auftritt von Shootingstar Luke Littler. Der 16-Jährige trifft im Generationen-Duell auf den niederländischen Altmeister Raymond van Barneveld. Zudem trifft der zweimalige Weltmeister Gary Anderson auf Brendan Dolan, das letzte Duell vor dem Jahreswechsel bestreiten Topfavorit Luke Humphries und Joe Cullen.