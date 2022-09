Hamburg (SID) - Das Comeback von Alexander Zverev beim Davis-Cup-Wettbewerb in dieser Woche ist geplatzt. Der Hamburger Lokalmatador erlitt nach seiner schweren Bänderverletzung im Training einen Rückschlag und wird seine deutschen Teamkollegen nur von der Bank aus anfeuern können.

"Ich habe wohl zuviel gemacht und jetzt extreme Schmerzen", sagte der Tennis-Olympiasieger am Montag in der Hansestadt. Die deutsche Mannschaft bestreitet am Mittwoch (14.00 Uhr/Servus TV und DAZN am Rothenbaum ihr Auftaktmatch gegen Frankreich.

Sogar das Gehen schmerze, ergänzte der 25-Jährige, es habe sich ein Knochenödem gebildet: "Da muss ich vorsichtig sein, sonst kann das für die Zukunft gefährlich sein."