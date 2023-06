Rennfahrerin Carrie Schreiner hat für den ersten deutschen Sieg in der neuen F1 Academy gesorgt. Die 24-Jährige gewann am Sonntag auf der vierten Station der Frauen-Rennserie in Zandvoort das Sprintrennen, sie verwies die Gesamtführende Marta Garcia aus Spanien und die Schweizerin Lena Bühler aus der Schweiz auf die Plätze zwei und drei.

Schreiner profitierte von der Reverse-Grid-Regel, die auch in anderen Nachwuchsserien zur Anwendung kommt: Beim Sprintrennen gehen die besten acht des Qualifyings in umgekehrter Reihenfolge an den Start, als Siebte durfte Schreiner am Sonntagmorgen also von Rang zwei starten. Schon am Samstag hatte sie als Sechste des ersten Rennens von Zandvoort ihr bis dahin bestes Saisonergebnis erreicht, am Sonntag übertraf sie es nun deutlich.

Die F1 Academy wurde in diesem Jahr ins Leben gerufen, sie soll jungen Fahrerinnen Wettbewerbs-Praxis verschaffen und damit den Aufstieg in höhere Kategorien erleichtern. Die 15 Fahrerinnen bewegen Einheitsboliden mit 165 PS starken Motoren auf Formel-4-Niveau.

In der ersten Saison sind fünf Teams am Start, die jeweils drei Autos einsetzen. Schreiner fährt für den französischen ART-Rennstall und ist die einzige Deutsche im Feld. Die 21 Rennen finden fast ausschließlich in Europa statt. Einzige Ausnahme ist das Saisonfinale im texanischen Austin (21./22. Oktober), bei dem die F1 Academy erstmalig im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt.