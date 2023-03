Ukrainische Athletinnen und Athleten sollen sich in Deutschland auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereiten können.

Köln (SID) - Ukrainische Athletinnen und Athleten sollen sich in Deutschland auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereiten können. Dies sagte Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser (SPD) am Rande der Vorlage des 15. Sportberichts, den die Bundesregierung heute beschlossen hat.

"Der schreckliche russische Angriffskrieg hat auch den ukrainischen Sport mit voller Härte getroffen. Auch hier gilt: Deutschland zeigt sich solidarisch", sagte Faeser in einer Pressemitteilung des Bundesministerium des Innern und für Heimat ( BMI): "Das gilt gerade mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, um Athletinnen und Athleten aus der Ukraine bei ihrer Vorbereitung zu helfen." Dies werde gemeinsam mit den Sportfachverbänden und Olympiastützpunkten vorbereitet.

Der Sportbericht der Bundesregierung bilanzierte unterdessen die sportpolitische Entwicklung im Zeitraum 2018 bis 2021 und bildete dabei die Maßnahmen der einzelnen Bundesressorts ab. Es sei "die wohl herausforderndste und kräftezehrendste Zeit für den Sport" gewesen, hieß es.

Faeser betonte die Bedeutung, die deutsche Sportlandschaft nach der Corona-Krise und angesichts der gestiegenen Energiepreise zu stärken. "Wir spüren: Der Sport kommt wieder zurück nach den harten Jahren der Pandemie", sagte die Ministerin.

Mit den Coronahilfen im Profisport habe das BMI "schnell und unbürokratisch eine finanzielle Unterstützung für Profisportvereine, Unternehmen und Verbände auf Bundesebene bereitgestellt" - dies waren insgesamt 200 Millionen Euro für das Jahr 2020 und mehr als 330 Millionen Euro im Jahr 2021. Der Breitensport wird mit dem Programm "Restart Germany – Sport bewegt Deutschland" bis Ende dieses Jahres mit insgesamt 25 Millionen Euro gefördert.