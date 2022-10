Die Delegation des Deutschen Fallschirmsport-Verbandes kehrt mit breiter Brust und vier Medaillen von den Weltmeisterschaften in Eloy/Arizona zurück.

Köln (SID) - Die Delegation des Deutschen Fallschirmsport-Verbandes (DFV) kehrt mit breiter Brust und vier Medaillen von den Weltmeisterschaften in Eloy/Arizona zurück. Marco Hepp (Günzburg) holte die beiden deutschen Goldmedaillen in den Wertungen Overall und Male.

"Die WM-Bilanz kann sich wirklich sehen lassen, wobei die Leistungen von Ausnahmetalent Marco Hepp alle Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern deutlich übertroffen haben", sagte DFV-Sportdirektor Ralph Schusser.

Silber holte das Trio um Hepp, Matthias Kraft (Bellingen) und Thorsten Morhaus (Neckarsulm) in der Teamwertung hinter den USA. Den Medaillensatz komplettiert Bronze des Teams Airbus 8-Way Oceanside Illertissen.