Köln (SID) - Die deutschen Säbelfechterinnen haben bei den Europameisterschaften in Antalya im Mannschaftswettbewerb eine Medaille verpasst. Larissa Eifler, Lea Krüger (beide Dormagen) und Elisabeth Gette (Künzelsau) unterlagen im Viertelfinale den favorisierten Französinnen mit 39:45. Im Degen-Teamwettbewerb der Männer war Deutschland nicht vertreten.

Am Freitag hatte Leonie Ebert dem deutschen Team mit ihrem Einzel-Titel im Florett einen Start nach Maß in die Titelkämpfe in der Türkei beschert, am Montag legte sie mit dem Team nach und holte Bronze. Bei Olympia in Tokio war Deutschland im Umbruch ohne Medaille geblieben, am 15. Juli beginnt die WM in Kairo.