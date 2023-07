Die übertragenden Sender ARD und ZDF haben ein positives Fazit der "Finals 2023" gezogen. Vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag verfolgten im Schnitt 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragungen der Multisport-Veranstaltung, bei der in 18 Sportarten Meistertitel vergeben wurden. Der Marktanteil lag über die gesamte Sendedauer im Schnitt bei 10,9 Prozent. Leichtathletik war dabei das Zugpferd mit im Schnitt 1,71 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 13,3 Prozent).

"Die Finals haben nicht nur das Publikum an den Wettkampfstätten begeistert: Auch im TV und online fand die vierte Ausgabe dieses Multisportevents eine tolle Resonanz", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die Vielfalt des Sommersports in dieser attraktiven Mischung aus olympischen Kernsportarten wie Turnen, Schwimmen und Leichtathletik und modernen Disziplinen wie BMX, 3x3-Basketball oder Breaking in ARD und ZDF zu übertragen, hat den Zuschauerinnen und Zuschauern in den zurückliegenden vier Tagen ein olympisches Gefühl vermittelt."

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky äußerte sich ähnlich positiv: "Die Finals haben auch in diesem Jahr wieder einmal bewiesen, was diese Veranstaltung so besonders macht. Ein begeistertes, zahlreiches Publikum vor Ort sowie vier Tage lang attraktive, abwechslungsreiche und faszinierende Sportübertragungen bei ARD und ZDF."

Zusätzlich zu den insgesamt rund 25 Stunden im TV gab es ein etwa 70 Stunden umfassendes Livestreaming-Angebot sowie Tageszusammenfassungen, Highlights und Hintergrundberichten in den Mediatheken und Online-Angeboten beider Sender. Die 29 Event-Livestreams zu den Finals 2023 erzielten in Summe 323.000 Views.

Die nächste Auflage der "Finals" ist 2025 in Dresden geplant.