Gut eine Woche vor seinem 18. Geburtstag am 8. Mai hat der Brite Oliver Bearman in Baku das Sprintrennen der Formel 2 gewonnen. Nach 21 Runden lag der Fahrer des Prema Racing Teams vor seinem dänischen Teamkollegen Frederik Vesti und dem Amerikaner Jak Crawford (Team Hitech Grand Prix).

In der Gesamtwertung führt weiterhin der Japaner Ayumu Iwasa (DAMS), der am Samstag wegen eines technischen Defekts das Ziel nicht erreichte. Deutsche Fahrer sind in der Formel 2 in diesem Jahr nicht am Start.

Am Sonntag findet in Baku das Hauptrennen des Formel-1-Unterbaus statt.