Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Nachwuchsrennfahrer Felipe Drugovich führt die Meisterschaft in der Formel 2 weiterhin souverän an. Der Brasilianer vom Team MP Motorsport holte im Sprintrennen am Samstag in Spielberg den vierten Platz und büßte damit kaum Punkte auf Verfolger Theo Pourchaire (ART) ein. Der Franzose wurde Zweiter hinter dem Neuseeländer Marcus Armstrong (Hitech).

Drugovich hat nun 153 Zähler auf dem Konto, Pourchaire folgt mit 114 Punkten. Deutsche Stammpiloten gibt es in der aktuellen Formel-2-Saison nicht. Am Sonntag (10.05 Uhr/Sky) steigt in Spielberg noch das Hauptrennen.